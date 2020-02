Escassegen els equips de protecció contra la malaltia

? L'augment desmesurat de la demanda i probablement també l'avidesa de guanys de certs intermediaris estan provocant una escassetat dels equips de protecció que requereix de manera prioritària el personal mèdic que atén els infectats pel coronavirus. «La demanda és 200 vegades més alta i els preus s'han multiplicat per vint», va revelar ahir el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la seva conferència de premsa diària per informar sobre l'evolució de l'epidèmia. L'OMS ha demanat que no es constitueixin reserves d'aquest material en països on la transmissió del coronavirus és baixa o inexistent. Tres setmanes després que s'encenguessin totes les alarmes per aquest brot, Tedros va sostenir que el material essencial per protegir els treballadors sanitaris del virus s'està esgotant i que el subministrament de màscares, entre elles les que inclouen un respirador, «són insuficients per cobrir les necessitats de l'OMS».