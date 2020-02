Indignació a la Xina per la mort del doctor reprovat per alertar del virus

La mort a causa del coronavirus del doctor a qui va reprendre la Policia xinesa per haver estat dels primers en alertar de la nova pneumònia va desfermar ahir una allau de reaccions entre la població, moltes d'elles crítiques amb les autoritats per la seva actitud cap al metge.

Li Wenliang, oftalmòleg de 33 anys, va morir a les tres de la matinada de dijous a l'Hospital Central de Wuhan, després que l'1 de febrer passat anunciés que havia estat contagiat del virus després d'haver atès setmanes abans una dona afectada de glaucoma.

El 30 de desembre passat Li havia advertit els seus col·legues en un grup de WeChat (el Whatsapp xinès) que al seu hospital s'havien aïllat set pacients després d'haver estat diagnosticats d'una pneumònia semblant a la síndrome respiratòria aguda i greu (SARS). Quatre dies després, el doctor va ser convocat per la Policia Local, que el va acusar de «propagar rumors» –el que a la Xina pot suposar 7 anys de presó– i li va fer signar un escrit reconeixent la seva «equivocació» per poder tornar a casa seva. A set metges més els va passar també una cosa similar. Aquests casos es van convertir en detonant de crítiques cap a les autoritats xineses per impedir una actuació a temps per contenir l'epidèmia. Encara que el Tribunal Suprem xinès va criticar fa deu dies la Policia de Wuhan per la seva actuació amb el metge, Li Wenliang ja estava llavors contagiat i els casos de coronavirus es comptaven per milers al país.

En la popular xarxa social xinesa Weibo, similar a Twitter, eren ahir desenes de milers els missatges que mostraven tristesa i condolences a la família de Li Wenliang, que deixa un fill de cinc anys i una dona embarassada, alhora que criticaven que se l'hagués castigat en lloc d'haver-li fet cas. «Hem de recuperar la seva reputació i el Govern ha de disculpar-se», afirmava una usuària identificada com Anye Memo.