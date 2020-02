Jordi Pujol Jr. declara com a investigat per blanqueig de capitals

Jordi Pujol Ferrusola va comparèixer ahir al matí a l'Audiència Nacional com a investigat per un delicte de blanqueig de capitals. El jutge de José de la Mata, que investiga la fortuna de la família de l'expresident, va citar-lo a declarar per una presumpta comissió que hauria cobrat l'any 1991 de l'operació Grand Tibidabo.

Segons fonts jurídiques, Pujol Ferrusola només va respondre les preguntes de la seva defensa i va afirmar que els diners procedien de la desinversió d'un producte financer. El cas es remunta a fa 29 anys amb la venda de la seu social del Consorci Nacional Lísing, origen de la societat Grand Tibidabo, a la Generalitat per 252 milions de les antigues pessetes.

El jutge vincula un ingrés de 8,5 milions de l'any 1991 en un compte de Pujol Ferrusola a Andorra amb la venda de la societat. L'ingrés s'hauria produït uns dies després que s'estengués un xec vinculat a la venda per valor de 9,3 milions de pessetes i que va cobrar Catalana de Mitjans i Edició S.A, relacionada amb Joan Anton Sànchez Carreté, assessor fiscal dels Pujol.

El jutge ja va prendre declaració a Sànchez Carreté i a l'exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta perquè creu que la diferència entre la quantitat que figurava al xec i el que finalment hauria cobrat Pujol Ferrusola podria correspondre al pagament de comissions d'intermediació.

Pujol Ferrusola va arribar a l'Audiència Nacional, on estava citat a dos quarts d'onze del matí, cap a tres quarts de deu i va sortir-ne poc abans d'un quart de dotze.