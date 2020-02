L'helicòpter de Kobe Bryant no va patir incidències mecàniques

Investigador recol·lectant material on es va estavellar l'helicòpter per determinar l'origen del sinistre

Investigador recol·lectant material on es va estavellar l'helicòpter per determinar l'origen del sinistre | Patrick Fallon

L'helicòpter propietat de Kobe Bryant que es va estavellar fa dues setmanes, posant fi a la seva vida, la de la seva filla i les d'altres set persones, no va tenir cap incidència en el seu motor, segons va informar aquest divendres la Junta Nacional de Seguretat del Transport dels EUA.

"Les seccions visibles dels motors no van mostrar evidència d'una fallada interna no continguda o catastròfic", va agregar la NTSB, que va determinar així que l'helicòpter no va perdre potència abans d'estavellar-se contra el vessant en Calabasas (Califòrnia, els EUA).

En el moment de la col·lisió, Kobe Bryant, de 41 anys, viatjava amb la seva filla Gianna, de 13, i altres set persones en el seu helicòpter, que utilitzava habitualment per evitar l'habitual trànsit de Los Angeles.

També van morir l'entrenador de beisbol de la Universitat d'Orange Coast, John Altobelli, la seva dona Keri i la seva filla, Alyssa, que jugava en el mateix equip que Gianna; una entrenadora de bàsquet, Christina Mauser; una altra companya de l'equip i la seva mare, Payton i Sarah Chester; i el pilot, Llaura Zobayan.

"Els nostres investigadors ja han desenvolupat una quantitat substancial d'evidència sobre les circumstàncies d'aquest tràgic accident. I estem segurs que podrem determinar la seva causa, així com qualsevol factor que va contribuir a ella, de manera que puguem fer recomanacions de seguretat per evitar que tornin a ocórrer accidents com aquest", va assenyalar el president de la NTSB, Robert L. Sumwalt, en un comunicat.

Si bé no va destacar cap incidència sobre el clima en el moment de l'accident, la NTSB va afegir que els vídeos i fotos de diversos testimonis "representen la boira i els núvols baixos que enfosqueixen els cims".

D'acord amb la NTSB, l'helicòpter va descendir a una velocitat superior a 600 metres (2.000 peus) per minut abans del fatal impacte contra el vessant d'un turó a Calabasas, Califòrnia, provocant un accident "d'alt impacte".

Aquest informa s'ha anunciat el mateix dia que la vídua de Kobe, Vanessa Bryant, publiqués en xarxes socials que el pròxim 24 de febrer se celebrarà un memorial en record a l'exjugador de bàsquet, la seva filla, i els altres morts al Staples Center, la pista de Los Angeles Lakers.

La data, 24/2/20, conté un simbolisme especial per a la família Bryant, ja que el dos és el número que portava Gianna; el 24 és el que va portar Kobe Bryant gran part de la seva carrera; i el 20 és el nombre de temporades que va jugar a Los Angeles Lakers.