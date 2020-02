El Parlament aprova per unanimitat un Pacte Nacional contra la corrupció

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat impulsar un Pacte Nacional contra la corrupció, amb la participació dels partits, sindicats, patronals, entitats, món local, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau.

El ple va donar llum verd així a una proposta de resolució de CatECP, al debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a Catalunya. El Parlament també va aprovar crear una llei de transparència de partits i fundacions per evitar casos de males praxis.

Es tracta d'una proposta de resolució d'ERC, que va rebre els vots a favor de JxCat, republicans, CatECP i CUP, l'abstenció del PSC, i els vots en contra de Cs i PPC. La diputada Noemí de la Calle (Cs) hi va votar a favor.

El ple també va aprovar que el Govern insti la CCMA a «complir» el rigor informatiu en les aparicions mediàtiques de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, amb l'abstenció de JxCat i del diputat d'ERC Toni Castellà (Demòcrates). La votació va rebre els vots a favor de tota la resta de la cambra (97).

La cambra també va donar llum verd a una proposta de resolució conjunta de JxCat i ERC que considera «imprescindible» cor-regir el «biaix ideològic» de la cúpula judicial de l'Estat. La votació va rebre els vots a favor del bloc sobiranista i l'oposició de Cs, PSC-Units i PPC.

El ple també va aprovar la proposta de resolució de JxCat que denuncia la «manca d'independència i imparcialitat» del Consell General del Poder Judicial en l'exercici de les seves competències i els seus intents «d'ingerència» en el poder executiu. JxCat, ERC i CUP-CC hi van votar a favor, CatECP s'hi va abstenir i Cs, PSC-Units i PPC hi van votar en contra.

D'altra banda, el ple va tombar la proposta de la resolució de la CUP-CC que instava el Govern a crear, en un període de 60 dies màxim, un òrgan independent contra la corrupció i el frau que reti comptes al Parlament. La votació només va rebre els vots a favor de PSC-Units i CatECP, i els vots en contra de JxCat i ERC. Cs i PPC s'hi van abstenir.

La majoria del Parlament també va votar en contra de la proposta de resolució de Cs –el grup sol·licitant del debat sobre la corrupció–, que pretenia que el ple declarés que Pujol ha de reintegrar a l'erari públic les quantitats «defraudades» a l'Agència Tributària, amb la qual cosa renunciaria al benefici de la prescripció. JxCat, ERC, CatECP, PSC i CUP-CC hi van votar en contra, i Cs i PPC ho van fer a favor.

Per la seva banda, el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, va celebrar els «avenços» en la lluita contra la corrupció després que el Parlament hagi aprovat una quarantena de propostes de resolució presentades pels partits en el marc del debat monogràfic per posar fi a les males praxis. En una atenció als mitjans, Gimeno va assegurar que s'han aprovat qüestions, com les referents a la contractació, els alertadors o el conflicte d'interessos, que afectaven àrees que l'ens que presideix havia assenyalat com a «punts calents» i que coincideixen amb el criteri de l'oficina.

Gimeno, present durant la votació de les propostes de resolució, va lloar que tots els grups tenien un «eix comú» amb mesures per combatre la corrupció des de les seves perspectives. A més, va destacar la unanimitat o el suport majoritari de les iniciatives durant el ple. «En sortim reforçats», va dir. Segons el director d'Antifrau, fa uns anys no s'haurien fet passos en aquest sentit i «ara hi ha més consciència».