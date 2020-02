Sánchez tanca el seu viatge a Catalunya amb un reforç dels llaços amb Ada Colau

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va tancar ahir el seu viatge a Catalunya reforçant els llaços de l'Executiu amb la ciutat de Barcelona i segellant una aliança amb l'alcaldessa, Ada Colau, qui li va donar tot el seu suport en aquesta nova etapa de diàleg que s'ha obert amb la Generalitat.

L'endemà de la seva reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Sánchez va trobar-se amb Colau i va deixar constància de la sintonia amb l'alcaldessa signant un acord en el qual, entre altres coses, es recupera el conveni de capitalitat cultural i científica de Barcelona, que no s'havia renovat des de l'època de José Luis Rodríguez Zapatero.

També va reunir-se en aquesta jornada amb la presidenta de la Diputació, Núria Marín, amb qui va signar un acord de col·laboració en energies renovables, i amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que li va demanar que no derogui la reforma laboral, sinó que la «modernitzi» o «variï» amb el consens dels agents socials.



Barcelona, una aliada

Al matí, a la seva primera cita de la jornada, Sánchez va rebre el suport de Colau en la seva estratègia de diàleg amb la Generalitat. «President, tindreu a Barcelona la principal aliada en aquesta nova etapa de diàleg», va dir Colau a Sánchez després de subratllar la seva satisfacció després de veure que es recupera la «normalitat institucional» entre el Govern central i la Generalitat.

Sánchez, per la seva banda, va tornar a celebrar que s'hagi posat «punt i apart» a una dècada de desacords que només ha portat «dolor», i va prometre que el document que va lliurar a Torra amb 44 compromisos no quedarà en un paper, sinó que es traduirà en «fets».

Sobre el conveni de capitalitat amb Barcelona que recupera de l'anterior govern socialista que va presidir Zapatero, Sánchez aposta per «passar de parlar de cocapitalitat a parlar de colideratge», perquè «Espanya necessita molts més motors de creixement i desenvolupament i més pols d'atracció i progrés».



Infraestructures culturals

L'acord signat entre Sánchez i Colau inclou, entre altres mesures, que l'Estat torni a destinar una partida als projectes i infraestructures culturals i científiques de la ciutat. La quantitat fixada a l'últim conveni, del 2010, va ser de 25,8 milions. Un altre compromís és el de convocar la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, integrada pel Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament, que no havia tornat a reunir-se des del 2011.

Abans de la signatura de l'acord i la compareixença conjunta davant els mitjans al Saló de Cent, el president i l'alcaldessa van analitzar la situació econòmica, social i cultural de la ciutat durant gairebé una hora al despatx institucional de l'Ajuntament de Barcelona.



La reforma laboral

Després de l'ajuntament, Sánchez es va traslladar a la seu de Foment del Treball per reunir-se amb el seu president, Josep Sánchez Llibre. El cap de la patronal catalana va explicar després als mitjans que va demanar a Sánchez que no derogui la reforma laboral sinó que la modernitzi o variï amb el consens dels agents socials. Una petició que Foment ha inclòs al document amb set prioritats que ha lliurat a Sánchez.

L'organització empresarial també va traslladar a Sánchez que «les empreses no poden suportar més pressió fiscal», per la qual cosa el va instar a eliminar l'impost de patrimoni per posar fi a l'economia submergida.

Així mateix, es va abordar la proposta de Foment perquè el servei de ferrocarrils de Rodalies i el de ports i aeroports el gestioni un consorci format per l'Estat i la Generalitat. «Si no volguessin o hi hagués dificultats, ja ens ho haurien dit», va ressaltar sobre aquesta qüestió, en la qual més «receptiu» es va mostrar el president del Govern espanyol.



Energies renovables

Sánchez va concloure la seva visita de dos dies a Catalunya amb una trobada amb la presidenta de la Diputació, Núria Marín, amb la qual també va signar un altre conveni, en aquest cas d'impuls d'energies renovables.

Marín, alcaldessa socialista de l'Hospitalet de Llobregat, va subratllar que aquesta ha estat la primera visita d'un president del Govern central a la Diputació de Barcelona, i també la primera de Sánchez com a cap de l'Executiu a una Diputació.

Marín va considerar una «notícia excel·lent» el retorn al diàleg entre el Govern central i el Govern de la Generalitat, que dona, al seu parer, «certa tranquil·litat» als catalans que viuen amb «immensa preocupació» el conflicte polític del territori.

És bo, va afegir la també alcaldessa de l'Hospitalet, que torni el respecte institucional que «havia desaparegut», i va considerar que aquest diàleg és un «primer pas» molt important per buscar l'entesa des de les «discrepàncies lícites» que pugui tenir cada part.