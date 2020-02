Condemnat a 15 anys de presó per violar una nena d'11 anys al País Basc

Un home ha estat condemnat per l'Audiència de Guipúscoa a penes que sumen 15 anys de presó per violar una nena d'onze anys, amiga dels seus fills, a la qual va bufetejar, va intimidar i va amenaçar de matar-la a ella o els seus pares «si explicava alguna cosa». A més d'aquestes penes de presó, la sentència estableix la prohibició al processat de comunicar-se amb la seva víctima i aproximar-se a ella durant 22 anys i el condemna a vuit anys de llibertat vigilada després de la seva excarceració, així com a compensar la víctima amb 20.000 euros d'indemnització.