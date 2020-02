Eludeix pagar 80 multes amb una matrícula falsa al cotxe

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una dona que va fer servir una matrícula falsa per evitar pagar, durant dos anys, 80 multes de radars per excés de velocitat, i el jutjat de guàrdia de Granollers (Barcelona) s'ha en-carregat de la instrucció de la investigació. En un comunicat, els Mossos han explicat que l'han denunciada per un presumpte delicte de falsificació de document públic, i han detallat que les 80 multes que va eludir equivalen a uns 8.000 euros.

La policia va començar a investigar el desembre en saber que un vehicle que havia estat donat de baixa el 2001 estava acumulant multes de radars des de feia dos anys. La placa del cotxe no era l'original i només variava un número entre les dues matrícules.