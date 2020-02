Un fals revisor del gas estafa 8.500 euros a un avi de 90 anys

Els Mossos d'Esquadra d'Esplugues de Llobregat han detingut un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa bancària i furt. La investigació es va iniciar a final de desembre quan els agents van saber que un home de Barcelona havia perdut la targeta i 1.000 euros en efectiu i que, posteriorment, algú havia retirat diners del caixer. Durant la investigació per trobar el culpable, els agents van esbrinar que un home, fent-se passar per operari de gas i fingir una revisió de la instal·lació a la víctima –de 90 anys i amb una malaltia neurodegenerativa-, va aconseguir la targeta de crèdit i el número personal. Posteriorment, el fals operari va fer extraccions bancàries i diverses compres per un valor de 8.500 euros. El 27 de gener van arrestar l'estafador.