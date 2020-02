La figura del mediador centra el debat de la taula de diàleg entre els governs

La possibilitat que hi hagi un mediador o relator internacional està centrant aquests dies el debat de la propera taula de diàleg entre el Govern espanyol i el català. Una figura que ja va generar una forta tensió fa uns mesos.

La mateixa setmana que s'ha reunit amb el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Quim Torra ha insistit en la figura d'un mediador –que el president del Govern espanyol ha rebutjat– i ha assegurat que li presentarà en la primera trobada de la taula de negociació, prevista per a final de mes, i que se sumarà a les demandes d'autodeterminació i amnistia. Ha dit que ho farà d'acord amb la resolució del Parlament en aquesta línia, aprovada dijous amb els vots de JxCat, ERC, CUP-CC i l'abstenció dels comuns.

D'altra banda, el cap de la Generalitat ha reiterat que serà en el marc de la Comissió Bilateral, i no en la taula de negociació, on es debatran els punts que Sánchez porta a Catalunya com a proposta, i dels quals Torra ha ironitzat que no en van parlar i que el mandatari va limitar-se a deixar el document damunt la taula. Torra insisteix que la taula de negociació ha de ser per tractar el conflicte polític, i no els «greuges».

L'alcaldessa de Barcelona i líder dels Comuns, Ada Colau, també ha parlat sobre la possibilitat i la necessitat d'aquesta figura mediadora. Colau considera que l'actual context polític no fa necessària la presència d'un mediador en la taula de diàleg sobre Catalunya, com ha tornat a proposar el president de la Generalitat, Quim Torra.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa de Barcelona va recordar ahir que la figura d'un mediador o relator «va sorgir en moments molt tensos, quan tothom buscava fórmules imaginatives per forçar el diàleg», i va subratllar que «el context ara és clarament diferent».

«L'escenari d'ara és diferent. No és el d'un govern del PP que es negava a reconèixer el conflicte i a seure a dialogar. Ara el Govern central ha acceptat una taula bilateral. Primer hem de seure i començar a parlar», va afegir Ada Clau.

Preguntada per si el líder de Podem i vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, estarà present a la taula de diàleg, l'alcaldessa de Barcelona va assegurar desconèixer aquest extrem, i va destacar: «El lideratge de les converses correspon al PSOE, i nosaltres ajudarem en tot el que puguem».

Mentrestant, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, «que s'assegui a la taula de diàleg amb el Govern de l'Estat per fer avançar el país».