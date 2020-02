Un militar mata 20 persones en un centre comercial a Tailàndia

L'autor de la massacre, enregistrat per una càmera de seguretat

L'autor de la massacre, enregistrat per una càmera de seguretat

Un sergent de l'exèrcit tailandès va matat, com a mínim, 20 persones en disparar indiscriminadament al voltant d'un centre comercial de la ciutat de Nakhon Ratchasima, al nord-est del país. El militar va retransmetre la matança en directe a través de Facebook. L'individu va ser identificat com el sergent Jakkrapanth Thomma, de 32 anys, el qual, segons les primeres investigacions, va robar armes i munició de la base militar de Surathampithak, on estava destinat.

Els primers morts, de fet, es van produir a les instal·lacions de l'exèrcit, on va matar a trets el seu comandant, una civil i un altre soldat. Posteriorment, va robar un tot terreny cuirassat model Humvee, amb el qual va fer acte de presència al centre comercial Terminal 21. L'oficial assassinat ha estat identificat com el coronel Anantharot Krasae, amb qui el sergent va protagonitzar una disputa prèviament. La civil morta sembla ser un dona de 63 anys, familiar del coronel.

Un cop arribat al centre comercial, «l'individu va usar una metralladora i va disparar víctimes innocents. Hi ha molts morts i ferits», va explicat el portaveu policial Krissana Pattanacharoen. Les càmeres de seguretat van captar l'individu sortint del seu vehicle al voltant de les 6 de la tarda (a les 10 h del mati, hora catalana) i va començar a obrir foc immediatament contra la gent i contra una bombona de gas, fet que va desencadenar una forta explosió i un incendi.

Si bé en un primer moment es creia que el sergent havia fugit, es va atrinxerar en el quart pis del centre comercial amb 16 ostatges, mentre que les forces de seguretat ultimaven el seu assalt. Tot i que la policia ha evitat referir-se a què va impulsar al militar a cometre la matança, el soldat havia publicat una sèrie de comentaris al seu compte de Facebook en què manifestava la seva insatisfacció amb el sistema polític i el cos militar. «Enriquir-se a través de la corrupció i aprofitar-se dels altres. Creuen que s'emportaran els diners per gastar-los a l'infern?», escrivia ahir a la xaxa social. Poques hores abans havia publicat que «la mort és inevitable per a tots», junt amb un foto en què tenia una arma al braç.

D'altra banda, Facebook va eliminar les fotos i els vídeos penjats per Thomma durant l'atac. «Ara estic cansat», assegurava el sergent a la càmera en un dels vídeos, vestit amb casc i uniforme militar: «Ja no puc moure el dit».