Els Mossos detenen dotze persones en un operatiu contra els narcopisos a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dotze persones en una nova operació contra els narcopisos als barris de Raval, el Gòtic i la Barceloneta, on es van practicar tres escorcolls i van decomissar substàncies estupefaents i eines per al consum. L'incendi declarat divendres en un pis de la Barceloneta amb un home lligat al seu interior és el que ha precipitat aquesta operació dels Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Guàrdia Urbana contra narcopisos, quan la investigació ja estava en marxa, segons va informar la policia catalana.

Els Mossos van obrir divendres una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest incendi en un pis, on hi havia un home lligat que va aconseguir deslligar-se i saltar per la finestra fins al carrer, on va ser atès pels bombers i la policia catalana. El foc es va declarar divendres a la matinada en un habitatge al carrer de Magatzems i els Bombers de Barcelona van poder apagar-lo en poc més de mitja hora. L'home, que estava lligat de mans a l'interior del pis, es va poder deslligar i sortir pel seu propi peu. Posteriorment, va ser traslladat a l'hospital amb símptomes per la inhalació de fum però en bon estat.

L'incendi, però, va ser el detonant i la pista definitiva perquè s'hagi precipitat l'operació policial conjunta contra els narcopisos, que es va iniciar dissabte al voltant de les 07.00 hores. A banda d'un pis del carrer d'en Robador –al Raval– també van escorcollar un segon habitatge al carrer dels Còdols –al Barri Gòtic– i una tercera casa al carrer del Mar, a la Barceloneta.

Segons va avançar El Periódico, els agents van irrompre dissabte a primera hora del matí als tres immobles per desmantellar-los. El resultat de l'operatiu es va saldar amb dotze persones detingudes, la majoria de nacionalitat pakistanesa.

El mateix rotatiu apunta que l'elecció d'un dia festiu per fer aquesta intervenció no és freqüent i respon a la inquietud dels policies després de l'episodi de l'incendi, ja que feia mesos que tenien la lupa posada sobre aquesta xarxa.

La hipòtesi dels agents és que volien cremar viu un possible competidor, un pas insòlit en les pugnes que els traficants mantenen pel control de la droga al centre de Barcelona. També afegeixen que dos dels dotze arrestats tenien ordres de detenció pendents. Entre els altres deu es trobava el sospitós del foc del barri de la Barceloneta, segons fonts policials. Segons fonts policials, la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que aquest episodi, que s'instrueix com un homicidi en grau de temptativa, va ser una revenja. És a dir, una mesura coercitiva destinada a imposar la por per part del grup desarticulat aquest dissabte per protegir la seva quota de mercat.

El fenomen dels narcopisos es va estendre per Ciutat Vella, i sobretot pel Raval, durant el 2017. A final del 2018, la màfia dominicana va prendre violentament el control de la majoria d'aquests pisos i després d'un any de recerca els Mossos van activar l'operació Bacar el 29 d'octubre del 2018, un operatiu que va empresonar una setantena de persones.