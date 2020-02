Núria Marín no descarta un possible pacte entre el PSC i JxCat a la Generalitat

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, va dir ahir en preguntar-se-li si no descarta un pacte entre el PSC i JxCat per governar la Generalitat, després de les eleccions catalanes: «És una manera de veure-ho». En una entrevista a l'emissora Rac 1, va explicar que repetir a la Generalitat el pacte que totes dues formacions han establert a la Diputació de Barcelona «dependrà dels ciutadans». Núria Marín va dir que després de votar es veurà «si és necessari o si hi ha voluntat d'arribar a acords», i va defensar que l'àmbit local és un exemple d'acords entre formacions ideològicament allunyades.