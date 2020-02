El president català sobre JxCat: «Nosaltres som els que ens plantem»

El president del Govern, Quim Torra, va reivindicar ahir el paper de JxCat i va assegurar que és l'espai que «s'ha plantat» davant la repressió i que no s'ha «doblegat». El cap de l'Executiu va fer aquesta defensa en un acte al Born en qual van participar els consellers de JxCat i l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont per videoconferència, entre d'altres. Puigdemont va fer mofa del canvi d'actitud del president del Govern, Pedro Sánchez: «Una persona que fa quatre dies que no despenjava el telèfon a Torra, ara ha hagut de venir al Palau de la Generalitat a reconèixer on hi ha el poder a Catalunya». La líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, va carregar contra «el suposat independentisme pràctic», en referència a ERC, a qui no va nombrar en cap moment, perquè «de pràctic no en té res». Segons la regidora, els comptes haurien estat «millors» si els haguessin fet «només» els de JxCat, però que «s'aprovaran per responsabilitat».