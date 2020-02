Zapatero es reuneix amb el president de Veneçuela i la Moncloa se'n desmarca

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va rebre dissabte a la matinada l'excap de l'Executiu espanyol i exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero al Palau de Miraflores de Caracas (Veneçuela). En la trobada celebrada a la seu de el Govern veneçolà també hi era present la primera dama, Cilia Flores, i els vicepresidents de Veneçuela Delcy Rodríguez i Jorge Rodríguez, segons les imatges difoses per Veneçolana de Televisió (VTV).

La reunió amb Zapatero, que dona suport a la taula de diàleg nacional entre el Govern i l'oposició, va tenir lloc després que Nicolás Maduro s'entrevistés amb el ministre d'Afers Estrangers de Rússia, Serguei Lavrov, de visita oficial a Veneçuela.



«Mediador» del procés de diàleg

La trobada va agafar a contrapeu el Govern espanyol, que davant de les crítiques dels partits de l'oposició va matisar que l'expresident espanyol havia viatjat a Caracas en qualitat de ciutadà particular per trobar-se amb els líders veneçolans i que no té cap relació amb la política oficial espa-nyola. Nicolás Maduro va destacar ahir la importància de la visita de Zapatero com a «mediador en el procés de diàleg entre el seu govern i l'oposició».