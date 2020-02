? Espanya ha concedit el permís de residència per raons humanitàries a un total de 5.988 ciutadans de Veneçuela aquest any, segons dades del ministeri d'Interior del 4 de febrer. Aquest mecanisme es va posar en marxa fa un any per a veneçolans amb l'asil denegat des de l'any 2014, i fins ara se n'han beneficiat un total de 45.655 ciutadans d'aquest país davant la «complexa» situació que viu la seva nació.