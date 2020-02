Aragonès demana no «desaprofitar cap oportunitat» per resoldre el conflicte polític

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va avisar que no s'ha de «desaprofitar cap oportunitat» per resoldre el conflicte polític.

Així va respondre al president de la Generalitat, Quim Torra, que dissabte en un acte de Junts per Catalunya va advertir que la figura del mediador és indispensable. El dirigent republicà també va afirmar que han d'encarar la taula de negociació amb el Govern central amb «la màxima exigència i unitat estratègica» per defensar el dret d'autodeterminació i la reivindicació d'amnistia dels presos i exiliats. Aragonès va fer aquestes declaracions en el tretzè Congrés Nacional d'Unió de Pagesos, que es va tancar ahir.

Pel que fa a la figura del mediador, Aragonès va assegurar que n'és partidari, però que aquesta qüestió no hauria de bloquejar la negociació. «Si hi ha un mediador millor, però en tot cas no hem de desaprofitar l'oportunitat d'allò que hem demanat tantes vegades, que és que l'Estat s'assegui a resoldre el conflicte polític, políticament», va defensar.

En aquest sentit, va reiterar que ERC assumeix en «solitari el desgast» que ha suposat «forçar l'Estat» a asseure's a negociar, malgrat que els «beneficis» són per al país. Davant això, va considerar «fonamental» no desaprofitar l'oportunitat de posar sobre la taula que la solució del conflicte és «un referèndum sobre la independència de Catalunya» i «l'amnistia dels presos i els exiliats».

El republicà també va assenyalar que el president Torra ha d'encapçalar la mesa de negociació. Tot i això, va reivindicar la seva assistència com a soci de l'executiu. «Evidentment estaré al seu costat per defensar el gran consens que ens uneix: l'autodeterminació i l'amnistia», va valorar.

A banda, Aragonès va demanar al PSC que sumi a favor del desbloqueig i que no prioritzi els interessos electorals per «desgastar» ERC com a «principal rival». «Això anirà d'ERC o PSC a les properes eleccions», va vaticinar Aragonès.



L'acusació de Patxi López

Per la seva banda, el diputat i actual secretari de Política Federal del PSOE, Patxi López, va afirmar que la «majoria dels líders de la dreta» i dels partits independentistes de Catalunya «no saben què és la democràcia» i «el millor que podrien fer és anar-se'n cap a casa perquè no estan a l'alçada del que necessita el país».

El PSE-EE va fer un homenatge a Derio (Biscaia) a Tomás Meabe, cita organitzada per les Joventuts Socialistes d'Euskadi. En la seva intervenció, López va recordar que Meabe va fundar les Joventuts Socialistes perquè «va entendre que el nacionalisme, amb el seu component egoista i identitari, no era la resposta per als treballadors, per a les dones, per als més humils i vulnerables, que llavors eren legió». Va recordar que, l'any passat, el PSOE va guanyar «cinc eleccions diferents perquè la ciutadania espanyola no volia que els governés un trifachito».