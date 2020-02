Detenen un jove per quatre robatoris amb arma de foc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 19 anys i veí de Manlleu (Osona), com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb violència i intimidació. Se li atribueixen quatre robatoris amb arma de foc entre els mesos de desembre i gener a comerços de Manlleu, Roda de Ter i Vic. A Roda de Ter, dues persones amb la cara tapada van intimidar amb una arma de foc el treballador d'un comerç i van aconseguir 1.500 euros. Aquesta manera d'operar es va repetir en una botiga d'alimentació de Manlleu, en una gasolinera de Vic –d'on van aconseguir 1.600 euros de la caixa enregistradora- i en un supermercat de Roda –on van robar 400 euros més. La investigació continua oberta per poder localitzar i detenir la resta d'autors.