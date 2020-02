Iglesias confirma que formarà part de la taula de diàleg entre governs

El vicepresident segon del govern espanyol i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha confirmat que formarà part de la taula de negociació entre governs tal com li ha demanat el president espanyol, Pedro Sánchez. En una entrevista a 'La Sexta', Iglesias ha explicat que "s'esforçarà molt, que intentarà ser útil al país i que fa falta diàleg, diàleg i diàleg". I ha afegit que no es pot excloure cap tema del diàleg, perquè "qualsevol és legítim". Preguntat pel mediador que reclama el president de la Generalitat, Quim Torra, Iglesias ha dit que no està previst i ha afegit que els dos governs es poden entendre "perfectament" sense aquesta figura internacional.

Iglesias ha explicat que ell formarà part de la delegació del govern espanyol encapçalada per Pedro Sánchez però no ha volgut revelar més noms argumentant que correspon al president espanyol fer-los públic.

El líder d'Unides Podem ha donat per fet que la negociació serà llarga i que no es resoldrà el conflicte "en qüestió d'hores". En aquest sentit, ha afegit que no s'estarà d'acord en moltes coses i que tothom haurà de cedir.

"Requerirà molta mà esquerra, capacitat de persuasió i les fórmules no seran al 100% satisfactòries per a tots però sí pel conjunt de ciutadans de Catalunya i d'Espanya. Posarem tot el que tenim perquè la negociació surti bé. La gent vol algun tipus de solució política", ha conclòs.

Iglesias també ha volgut deixar clar que la posició del govern espanyol a la taula de negociació "sempre serà comuna perquè no hi ha dos governs".

Preguntat per la reforma del Codi Penal que vol impulsar el govern espanyol ha considerat "necessari" adequar-lo i ha afegit que "cap demòcrata pot estar en contra d'un Codi Penal més democràtic i europeista". I preguntat per si la reforma podria facilitar la llibertat dels polítics independentistes empresonats, Iglesias no hi ha volgut entrar argumentant que "el legislador no ha de tenir en compte els efectes penitenciaris i que l'aplicació correspon a un poder separat, que és el judicial".