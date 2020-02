L'assaltant de Tailàndia és abatut després de matar 30 persones i ferir-ne 58

Tailàndia intenta refer-se d'una matança «sense precedents» al país després que un militar, que va ser abatut, matés 30 persones durant un atac indiscriminat en un temple budista i un centre comercial, on finalment es va atrinxerar amb diversos ostatges durant 15 hores. «Un incident així mai no havia succeït a Tailàndia i esperem que mai no torni a passar», va explicar afligit el primer ministre del país, Prayut Chan-ocha, a la ciutat de Nakhon Ratchasima, on va ocórrer la tragèdia.

Entre les víctimes mortals, moltes de les quals encara no han estat entregades als seus familiars, hi ha 25 civils, dos policies i tres militars, entre els quals un coronel amb qui havia discutit l'assaltant. El primer ministre, que va xifrar en 58 els ferits durant l'incident, 32 dels quals continuaven ingressats ahir –8 en estat greu–, va assenyalar que s'està oferint assistència psicològica a les víctimes i familiars. Amb aquest objectiu, el ministre de Justícia, Somsak Thepsuthin, va informar que s'havia habilitat un pis a l'Oficina de Justícia provincial per establir un centre operatiu per ajudar els afectats. «La nostra prioritat era treure amb vida les persones que van quedar atrapades al centre comercial», asseguraven.



Acorralat en un supermercat

L'assaltant, un sergent identificat com Jakrapanth Thomma, de 32 anys, va ser abatut ahir al matí després de quedar acorralat en un supermercat que només tenia una via d'accés, a la planta soterrani de l'edifici. La policia tailandesa va penjar a Facebook vídeos, alguns de bastant explícits, d'un intens tiroteig contra el militar renegat, que la tarda de dissabte va disparar contra un superior i altres companys abans de fugir fins al temple i el centre comercial i obrir foc de manera indiscriminada contra els visitants.

Les autoritats atribueixen a raons «personals» per un conflicte per «terres» el mòbil de l'assassí, mentre que el portaveu del Ministeri de Defensa, Kongcheep Tantrawanit, va assenyalar que simplement «es va tornar boig». L'atacant disposava d'un arsenal d'armes automàtiques -entre elles una metralladora M60 i un fusell d'assalt HK33- i nombrosa munició que havia robat, al costat d'un vehicle militar, de la base on es trobava destinat als afores de l'urbs. Un equip d'artificiers va rastrejar l'edifici per buscar possibles explosius amagats i poder procedir a desactivar-los.

Al costat del cos sense vida del militar, es van trobar els cadàvers d'un home i una dona, que presumptament van ser retinguts per l'assaltant abans de ser executats.

Les forces especials tailandeses van trigar prop de sis hores a entrar i controlar de manera esglaonada gairebé tot l'edifici, i així començar l'evacuació de més d'un centenar de persones que van quedar atrapades al recinte comercial.

El militar va retransmetre l'atac amb fotografies i vídeos penjats al seu perfil de Facebook, que més tard va ser desactivat, i que posa de nou en relleu l'impacte que les xarxes socials tenen en aquest tipus de successos. Hores després que l'assaltant fos abatut, encara es podien trobar a Facebook i Twitter desenes de vídeos i fotografies violentes sobre l'atac que van ser comentades i compartides per milers d'usuaris.



Peticions de lleis més dures

Les xarxes socials també són el fòrum on els tailandesos es queixen de la cobertura sensacionalista de diverses cadenes de televisió, la lentitud de les autoritats per neutralitzar l'assaltant i per reclamar l'enduriment de la llei de possessió d'armes.