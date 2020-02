Nissan monitora l'epidèmia de coronavirus per garantir el subministrament de peces a les plantes a l'Estat

Nissan està monitorant l'expansió del coronavirus per assegurar la cadena de subministrament de les plantes espanyoles. De moment, la producció de les plantes de la multinacional a l'Estat no s'ha vist afectada pels problemes derivats de l'epidèmia del virus a la Xina, han confirmat fonts de l'empresa a l'ACN. La multinacional automobilística ha decidit interrompre la producció de la planta japonesa de Kyushu per problemes amb el subministrament de peces que es fabriquen a la Xina, segons ha informat aquest dilluns el mitjà japonès Nikkei. Fonts sindicals han apuntat que si les dificultats per adquirir components s'allarguen en el temps sí que hi haurà un impacte en la producció de Nissan a Catalunya.

Les plantes japoneses han sigut les primeres afectades perquè treballen amb el sistema 'just in time', és a dir, un mètode que manté els inventaris al mínim possible i on els subministradors entreguen allò just i necessari. En canvi, segons ha explicat a l'ACN el president del comitè d'empresa de Nissan, Juan Carlos Vicente, les instal·lacions europees treballen amb estocs més complets. Vicente ha assegurat que en les "pròximes setmanes" les fàbriques catalanes no es veuran afectades per l'expansió del coronavirus i ha dit que, en tot cas, l'impacte es notaria més endavant. "Si la situació s'allarga, per descomptat que tindrem problemes", ha dit.

Precisament, la fàbrica de la Zona Franca de Nissan produeix al 20% de la seva capacitat després que, en l'últim mes, s'hagi anunciat que deixa de produir la pick-up de Mercedes i es redueix la fabricació de la furgoneta elèctrica eNV200. Els dubtes sobre les instal·lacions barcelonines han portat a Nissan Motor Iberica a encarregar un pla de viabilitat que farà públic abans de l'estiu. Per a fer pressió, els treballadors s'han reunit aquest dilluns amb l'Ajuntament de Barcelona, en una trobada en la qual han demanat a l'alcaldessa Ada Colau i al tinent d'alcaldia Jaume Collboni que els donin suport públic.