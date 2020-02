Pascal avisa que «no es pot discrepar de Puigdemont»

?Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT fins al juliol del 2018, va explicar que va decidir dimitir del seu càrrec després de constatar que «no es pot discrepar» de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «En política és important poder expressar-se amb tranquil·litat», va afirmar. «Em vaig adonar amb el pas del temps que no podia dir el que jo pensava perquè discrepava de persones amb un lideratge molt fort, com el president Puigdemont i la gent que malauradament és a la presó de Lledoners, i semblava que portar la contrària a gent que té o ha tingut un pes molt important a l'organització no era correcte», va exposar en una entrevista al programa FAQS de TV3. Llavors, la presentadora, Cristina Puig, li va replicar que «sembla que digui que no es pot discrepar de Puigdemont», i Pascal ho va ratificar: «El que jo m'he trobat és això».