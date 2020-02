El Sinn Féin guanya les eleccions a Irlanda, segons els primers resultats oficials

El Sinn Féin ha guanyat les eleccions legislatives celebrades dissabte a Irlanda per un estret marge que li ha permès imposar-se als dos partits que tradicionalment dominaven la política irlandesa, Fini Gale i Fiana Fáil, segons els primers resultats oficials.

Les primeres projeccions indiquen que, sota el lideratge de Mary Lou McDonald, l'antic braç polític del ja inactiu IRA hauria aconseguit un 23,94 per cent dels vots, mentre que el Fiana Fáil obtindria un 21,27 per cent de vots i el Fini Gael (del primer ministre sortint, Leo Varadkar) aconseguiria un 21,08 per cent de sufragis.

Per darrere quedarien el Partit Verd (7,67 per cent), el Partit Laborista (5,13 per cent), el Partit Socialdemòcrata (3,1 per cent) i Solidaritat-La Gent Per Davant dels Beneficis (2,34 per cent), sempre segons resultats oficials i parcials difosos per la premsa irlandesa.



El final del bipartidisme

Les primeres estimacions, ahir a la tarda, ja van indicar que el partit de McDonald havia posat fi al bipartidisme a Irlanda gràcies al suport dels més joves i d'aquells als quals la recuperació econòmica ha deixat enrere.

La líder del Sinn Féin, la dublinesa Mary Lou McDonald, ha sabut mobilitzar els afectats per les desigualtats que han creat nou anys de govern del democristià Fine Gael (FG) i del seu primer ministre, Leo Varadkar, que arribava als comicis amb el vent de cara, ja que l'economia nacional creix al ritme més alt d'Europa i frega la plena ocupació. A banda, el cap de l'Executiu de Dublín també s'havia apuntat èxits internacionals després d'exercir un paper clau en les negociacions sobre l'acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), obtenint importants garanties per poder esmorteir l'impacte d'aquest divorci a Irlanda.

Una enquesta a peu d'urna indicava que el FG de Varadkar havia rebut el 22,4% de sufragis, pel 22,3% del Sinn Féin i el 22,2% del Fiana Fáil (FF), principal força de l'oposició en la passada legislatura sota la direcció de Micheál Martin. El lent recompte de vots dels comicis, iniciat dissabte, havia de determinar el repartiment final d'escons a la cambra baixa de Dublín, de 160 diputats.

«Òbviament, aquestes eleccions han estat les del canvi. El Sinn Féin ha aconseguit convèncer molta, molta gent, que som l'alternativa, el vehicle per aconseguir el canvi», va celebrar McDonald, que va prendre les regnes del partit el 2018 en substitució de l'històric Gerry Adams.

McDonald ha obtingut el millor resultat de la formació en uns comicis generals, després de diverses legislatures en què es va estancar com a tercera força nacional. Part del seu èxit rau en què el seu missatge antiausteritat ha sabut arribar als més joves, i, de fet, va obtenir el 31,8% de vots de les persones d'entre 18 i 24 anys, davant el 15,5% del FG, segons els sondejos.