Urkullu i Feijóo avancen les eleccions al 5 d'abril

Els màxims responsables polítics del País Basc i de Galícia han decidit avançar les eleccions autonòmiques que tocaven per al setembre, de tal manera que ambdues convocatòries es distanciaran de les anunciades de Catalunya, per a les quals encara no hi ha data. El lehendakari basc, el dirigent del Partit Nacionalista Basc (PNB) Íñigo Urkullu, ha anunciat a primera hora de la tarda d'aquest dilluns l'avançament dels comicis, que ha convocat per al 5 d'abril. Unes hores més tard ha fet el mateix el president de Galícia, el popular Alberto Núñez Feijóo, que també ha anunciat l'avançament i ha situat el dia de les votacions igualment el 5 d'abril, coincidint amb les basques.

Cal recordar que el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar fa dues setmanes que convocaria eleccions a Catalunya després de l'aprovació dels pressupostos al Parlament, però sense concretar la data.

En declaracions als mitjans, tant Urkullu com Feijóo han negat que els avançaments electorals en ambdues comunitats hagin estat condicionats per aquest anunci de Torra.