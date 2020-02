Victòria històrica del Sinn Féin a Irlanda; s'esperen unes llargues negociacions per formar govern

Irlanda es prepara per unes llargues negociacions per a la formació d'un nou govern després d'unes eleccions que han suposat una victòria "històrica" per al Sinn Féin. Tot i que el recompte encara està en marxa, els republicans han guanyat els districtes pel sistema de primera opció de vot amb un 24,5% dels suports, seguits del Fianna Fáil amb un 22,2% i el Fine Gael amb un 20,9%. El complex sistema electoral irlandès, que allarga fins aquest dilluns el recompte final, preveu un parlament sense majories clares, però amb un Sinn Féin fort i una reculada dels dos partits tradicionals. La líder republicana, Mary Lou McDonald, explora amb els partits més petits si una coalició sense el Fine Gael i el Fianna Fáil és possible.

"La meva primera feina, i ja vaig començar ahir diumenge, és establir amb els altres partits si hi ha o no els números per fer un govern sense el Fianna Fáil o el Fine Gael", ha afirmat McDonald en una entrevista a la televisió irlandesa.

El Fine Gael de l'actual primer ministre, Leo Varadkar, ja ha descartat aliances amb els republicans, mentre que el Fianna Fáil, liderat per Micheál Martin, no descarta treballar amb els republicans malgrat les seves "incompatibilitats".

"El resultat indica que el Sinn Féin ha d'estar el Govern, el Sinn Féin ha de complir", ha dit McDonald, que ha atribuït l'augment de suport dels republicans a la "frustració" dels ciutadans amb "el sistema de dos partits amb el què Fine Gael i Fianna Fáil s'han anat passant el poder". "Això ja s'ha acabat", ha advertit.