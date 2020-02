El virus ja ha provocat 811 morts, un nombre més alt de víctimes que el SARS

El virus de Wuhan ja ha superat l'epidèmia de la Síndrome Respiratòria Aguda i Greu (SARS) del 2003 en nombre de morts, ja que almenys 813 persones han perdut la vida com a conseqüència de la primera, per 774 per la segona. En el seu últim informe, la Comissió Nacional de Sanitat de la Xina va explicar que 811 persones han mort per la malaltia a la Xina continental, i dues persones més (una a Filipines i una altra a Hong Kong) han perdut la vida en els últims vuit dies.

El marge entre les dues epidèmies podria seguir creixent, ja que les autoritats sanitàries van asse-nyalar que hi ha diagnosticats almenys 6.188 casos greus. Pel que fa a nombre de contagis, fa dies que el virus de Wuhan va superar la SARS. Ahir hi havia identificats 37.198 casos només a la Xina continental, mentre que l'epidèmia de la SARS va contagiar a tot el món 8.096 persones. Les dues epidèmies són semblants en la xifra de països afectats, una trentena, encara que en el cas del virus de Wuhan la Xina continental acumula al voltant del 99% dels casos.