Zapatero anuncia que a Veneçuela hi ha a prop un acord amb eleccions

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero adverteix que «la comunitat internacional condemna Veneçuela, però està mal informada», i que, de fet, és a prop un «diàleg amb acord i sortida electoral». En una entrevista a El Español, Zapatero destaca que Espanya ha d'ajudar en la resolució pacífica dels conflictes a Llatinoamèrica «però entenent la complexitat i la pluralitat, de vegades radicalitzada».

Per a l'expresident, l'oposició i en concret el PP «s'equivoca» en centrar les seves crítiques en temes com la visita del president interí Juan Guaidó a Espanya o la reunió a Barajas del ministre de Transports, José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. «Si el PP fa oposició amb temes com aquest li auguro un fracàs estrepitós», considera Zapatero a l'entrevista, publicada un dia després que l'expresdent es reunís amb el president veneçolà, Nicolás Maduro; la primera dama, Cilia Flores, i dos dels vicepresidents, els germans Delcy i Jorge Rodríguez. Des del 2015, quan Rodríguez Zapatero va exercir com a observador electoral, ha estat vinculat a Veneçuela, fins al punt d'exercir com a mediador entre Maduro i l'oposició.