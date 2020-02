Advocats animalistes insten a prohibir els correbous a Catalunya

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) dels Col·legis de l'Advocacia catalans insten el Parlament de Catalunya a complir la proposta de resolució del setembre passat per realitzar els canvis legislatius necessaris per prohibir definitivament els correbous a Catalunya i aconseguir que els bous deixin de ser una excepció en la llei de Protecció dels Animals.

Les comissions, formades per advocats especialistes en drets animals, també s'ofereixen per assessorar jurídicament els grups parlamentaris en la redacció d'aquesta reforma legislativa a aconseguir que els correbous i totes les modalitats, es deixin de celebrar a Catalunya.

La proposta es va aprovar per 50 vots a favor, 17 en contra i 61 abstencions.

Les comissions manifesten «de forma unànime» el seu compromís amb la defensa dels drets dels animals i per això volen aportar els seus coneixements tècnics i jurídics per tirar endavant la reforma legislativa necessària per modificar la situació actual que deixa els bous com els únics animals exclosos de la llei de Protecció dels Animals.

En les comissions estan representats els catorze col·legis d'advocats de tot Catalunya.