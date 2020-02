Boris Johnson revifa el projecte per construir un pont entre Escòcia i Irlanda

El Govern britànic liderat pel primer ministre, Boris Johnson, ha anunciat que està «estudiant activament» la possibilitat de construir un pont per unir Escòcia i Irlanda del Nord, un projecte que podria costar 20.000 milions de lliures (més de 23.600 milions d'euros).

«El Govern està treballant sobre la idea d'un pont que una Gran Bretanya i Irlanda del Nord», va apuntar un portaveu de Johnson, segons recull el diari britànic The Guardian. A càrrec del projecte hi ha diversos funcionaris que informaran directament el Número 10 de Downing Street.

L'anunci s'emmarca en l'aposta declarada de Johnson per les infraestructures i passa per l'elaboració d'un estudi de viabilitat que inclou tant un pont com un túnel per a salvar els 32 quilòmetres que separen totes dues ribes en el punt més pròxim. Serà el mateix Johnson qui avaluï l'estudi de viabilitat.

Ja com a alcalde de Londres, Johnson va impulsar la construcció del Garden Bridge sobre el Tàmesi, un projecte per a un pont per als vianants que va costar més de 50 milions de lliures abans que comencessin les obres. El projecte finalment va ser abandonat. Tampoc va prosperar la seva idea per a un aeroport en l'estuari del Tàmesi i els nous autobusos de dos pisos híbrids van resultar un fiasco després d'invertir 280 milions de lliures en ells.

«El primer ministre és ambiciós en qüestions d'infraestructura. Està estudiant molts projectes per tot el Regne Unit per impulsar la interconnexió», va subratllar el seu portaveu.