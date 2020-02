Concedeixen el permís de 72 hores a Cuixart tot i l'oposició de la Fiscalia

La jutge de vigilància penitenciària ha autoritzat aquest dimarts el permís de 72 hores a Jordi Cuixart al qual s'oposava la Fiscalia, en concloure que ha tingut una "bona conducta" a la presó i que la seva frase "ho tornaria a fer" es limita a la "simple expressió d'un pensament ideològic/polític".

Així ho ha acordat la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya en un acte, i ha afegit que és d'aplicació "immediatament executiva" tot i que es pot recórrer. Rebutja els arguments de la Fiscalia per oposar-se a aquest permís de tres dies a Cuixart, atès que la seva col·laboració en les activitats de la presó és "total" i "encomiable".

L'aval de la jutge de vigilància penitenciària a aquest permís de 72 hores a Cuixart arriba després que el passat 6 de febrer la junta de tractament de la presó de Lledoners, on compleix una condemna de 9 anys per sedició, va acordar permetre la seva sortida de presó de dilluns a divendres -nou hores i mitja a l'dia-, per anar treballar, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari.