El Congrés dona llum verda a la tramitació de la llei d'eutanàsia

El Congrés ha donat llum verda a la tramitació de la proposició de llei d'eutanàsia proposada pel PSOE. La iniciativa ha comptat amb el suport de 203 (amb dos vots telemàtics) i 140 en contra. El PP –a excepció d'una diputada que hi ha votat a favor-, i Vox s'han oposat a l'admissió a tràmit i també hi ha hagut dues abstencions. Després de dues ocasions fallides, la cambra baixa ha abordat al ple per tercera vegada la despenalització d'aquesta pràctica. L'ex ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, ha estat l'encarregada de defensar la iniciativa al ple i ha afirmat que el dolor "no entén d'ideologies". "Tinguem un nou dret. Qui vulgui que l'utilitzi i qui no vulgui que no ho faci", ha dit.

Un cop admès a tràmit, la previsió és que trameti a la comissió de justícia. La voluntat del govern de coalició és que sigui aprovada en el menor termini possible.