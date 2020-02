Demòcrates votarà si abandona el grup parlamentari d'Esquerra

Demòcrates de Catalunya votarà al seu Congrés Nacional si abandona el grup d'ERC al Parlament i es constitueix en subgrup parlamentari.

En roda de premsa, el diputat Antoni Castellà va recordar que a les eleccions del 21-D es van presentar junts sota l'objectiu de «desplegar els instruments per avançar en la república» i no per «fer un altre referèndum o eixamplar la base» i va remarcar, per tant, que ara «caldrà valorar el compliment de l'acord».

A més, al Congrés, que serà el 27 i 28 de març, Demòcrates també decidirà si es presenta en solitari a les eleccions catalanes en cas que no hi hagi un «front comú i transversal» de partits, entitats i societat civil que porti al programa «fer efectiva» la DUI del 2017.



Primàries obertes

Amb relació a aquestes eleccions, els candidats s'escollirien per primàries obertes a la ciutadania, i Castellà va explicar que seria una candidatura «transversal i oberta».

Abans dels comicis, però, estudiaran si abandonar el Grup Republicà compartit amb ERC i si es constitueixen en un subgrup parlamentari, que podria incloure's dins el mateix grup d'ERC o al grup mixt.