Desena baixa del Mobile World Congress: Intel també cancel·la pel coronavirus

Intel ha estat la desena companyia que ha cancel·lat la seva participació al Mobile World Congress pel risc del coronavirus. D'aquesta manera se suma a les xineses Umidigi i Ulefone, les japoneses Sony i NTT Docomo, les nord-americanes Amazon i Nvdia, la sud-coreana LG, la finlandesa Ericsson i l'alemanya Gigaset, que des de la setmana passada han anat informant que no participaran de la fira que se celebra del 24 al 27 de febrer. Com aquestes, Intel ha explicat que ha decidit cancel·lar la seva participació per precaució davant la situació provocada pel coronavirus. En el cas d'Intel, estava previst que viatgés a Barcelona el seu CEO, Bob Swan.

En un breu comunicat, la companyia ha explicat que "la seguretat i el benestar" dels treballadors i socis són la "principal prioritat" i que per això han decidit suspendre la seva participació al Mobile "per precaució". Intel ha agraït a GSMA la seva "comprensió" i ha esperat assistir i donar suport a futurs esdeveniments del MWC.

Intel tenia previst celebrar un esdeveniment el diumenge 23 de febrer a la Llotja de Mar per donar a conèixer les novetats de la marca en 5G i intel·ligència artificial.