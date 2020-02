La Guàrdia Civil acredita 20 anys d'activitat criminal de Zaplana i Cotino a l'ombra del PP

La jutgessa alça el secret de sumari del cas Erial i revela que la trama va arribar a acumular 11,2 milions a Luxemburg

L'alçament del secret de sumari de les diligències derivades de l'Operació Erial ha tret a la llum l'activitat delictiva que durant 20 anys hauria dirigit amb total impunitat Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball amb José María Aznar. La trama de l'exdirigent del PP va arribar a acumular fins a 8,5 milions d'euros a Luxemburg i va comptar amb l'assessorament de Beatriz García Paesa, neboda de Francisco Paesa, l'espia que va ajudar a escapar Luis Roldán, exdirector de la Guàrdia Civil.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha acreditat en un extens informe, al qual ha tingut accés Levante-EMV, la presumpta "activitat criminal" de l'organització que durant 20 anys hauria dirigit Eduardo Zaplana. A més, els agents situen en un paper destacat dins de l'organització Juan Cotino, exconseller del PP valencià i director general de la Policia amb Aznar.

Aquest informe forma part de la peça del cas Erial el secret de sumari del qual es va alçar aquest dilluns. Els agents arriben a aquesta conclusió després d'analitzar les agendes personals de Zaplana, les empreses radicades en paradisos fiscals i prendre declaració a Luxemburg a la neboda de Paesa.

L'informe ha tingut per objecte descriure de forma sintètica els detalls que s'han investigat en aquests fets, però en relació i prenent com a referència la línia d'investigació seguida amb la societat luxemburguesa Imison Internacional. La Guàrdia Civil ha reconstruït les operatives de la presumpta "organització criminal" i ha descobert el destacat paper que va ocupar Cotino en la seva activitat. En el moment dels fets, Luxemburg estava considerat paradís fiscal.

El jutjat investiga una sèrie de comissions desembossades per les adjudicacions del servei d'ITV i del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, totes aquestes adjudicades a societats del grup empresarial Sedesa i pagades per la família Cotino.

Segons consta en l'informe, "per a dur a terme el pagament d'aquestes comissions" se seguien dos operatives. D'una banda, "a través de sengles compravendes de participacions concertades entre una mercantil luxemburguesa i una espanyola i, d'una altra, mitjançant facturació, per prestacions de serveis aparentment inexistents, a empreses relacionades amb la consultoria radicades a València".

A manera de síntesi, respecte al primer mecanisme -les operatives de compravenda de participacions-, "s'han investigat dos casos a través dels quals s'hauria abonat comissions per import de 6.400.000 d'euros a la mercantil Imison Internacional i 2.186.000 € a Fenix Investments SA (import total de 8.586.000€)". La suma total dels diners amagats va arribar a 11,2 milions d'euros.

El sumari apunta que la finalitat de la societat Imison Internacional excedix de la instrumentalització, tractant-se d'un "element nuclear" dels fets que s'investiguen.

En síntesi, diu la Guàrdia Civil, "la suma total de fons que s'abonen en productes bancaris radicats a Luxemburg i titulats per Imison ascendeix a 11.209.028 euros" els quals "s'abonen mitjançant transaccions ordenades des d'Espanya i el Principat d'Andorra" fins l'any 2009.

Els investigadors assenyalen que "les transferències que s'ordenen des d'Espanya les realitza el grup Sedesa, i ascendeixen a un import de 6.400.000€, i les que tenen origen a Andorra es realitzen per part de dos societats panamenyes amb comptes bancaris en aquest Principat: Puncak Services SA (1.500.000€) i Merceron Investements SA ( 309.028€), les dos vinculades a Joaquín Miguel Barceló", exdirectiu de Terra Mítica i presumpte testaferro de Zaplana. L'import total d'aquests abonaments ascendeix a 11.209.028" milions d'euros.

Tanmateix, al marge de totes aquestes quantitats, al maig del 2001 es produeix un abonament en efectiu en el compte d'Imison Internacional per " import de 607.022 euros". Segons va declarar la mateixa Beatriz García Paesa, "aquests fons en metàl·lic van ser entregats a esta a Luxemburg per Juan Gabriel Cotino Ferrer, amb la finalitat de dur a terme la constitució de les societats luxemburgueses". En aquesta data Cotino era director general de la Policia del Govern d'Espanya.

La Guàrdia Civil ha aconseguit desxifrar tots aquests moviments després d'analitzar les agendes personals que va intervindre a Zaplana i que guardava al seu despatx de Telefónica.

Així, la UCO ha descobert que "en dates pròximes a la constitució d'Imisón -09.05.2001- i a la suposada entrega d'una quantitat en efectiu pròxima als 600.000 euros per part de Juan Gabriel Cotino a Beatriz García Paesa, s'hauria produït una reunió entre Eduardo Zaplana i alguna persona pertanyent a la família Cotino -possiblement Juan Gabriel Cotino-". La trama va al·legar a les autoritats luxemburgueses que els diners procedien de la venda de participacions d'un camp de golf a Espanya.

Concretament "s'ha localitzat l'anotació manuscrita «22 h. Cotino» en una de les agendes personals de Zaplana, "la qual figura en la pàgina corresponent al dissabte dia 05.05.2001".

En aquest mateix any 2001, els Cotino van constituir l'empresa amb la qual van obtenir la concessió de la ITV. Es va constituir el 19 de desembre de 2001 i dos dies després, el 21, segons consta en les agendes de Zaplana, apareix l'anotació "Cotino (casa) a les 14 hores". Així mateix, uns dies després s'haurien produït dos noves reunions que resulten d'interés.

Les dos haurien tingut lloc el 28 de desembre de 2001, "data en la qual en la mateixa agenda figuren les anotacions Fco. Grau (Rte jumillano) a les 14 hores i «Cotino» a les 18 hores". Grau és economista i advocat i va ser detingut al costat de Zaplana per ser l'enginyer comptable de la trama.

Segons la Guàrdia Civil, "no s'ha trobat cap evidència que la transmissió patrimonial amb origen en Sedesa i els destinataris del qual serien les persones investigades en aquesta línia -Eduardo Zaplana, Francisco Grau i Joaquín Barceló- tinguin relació i/o es troba justificat en relacions comercials, activitat professional ni a vincles societaris".

En aquest sentit, "les evidències recopilades al llarg de la investigació apunten el contrari: que la justificació de la transmissió es troba en el fet que es tractaria d'una compensació econòmica en atenció a determinades adjudicacions públiques. No consta ardit ni aparença de negoci en l'entrega d'actius, com a mostra la mateixa manifestació de l'administradora fiduciària a Luxemburg, Beatriz García Paesa". La neboda de l'espia més conegut d'Espanya va declarar que "Vicente Cotino li va cridar per telèfon i li va dir que les accions d'Imison Internacional la luxemburguesa, passaven a les mans de Barceló i les de Fenix -una segona societat de la trama- a les mans de Juan Francisco García", excap de gabinet de Zaplana.