Mor Diana Garrigosa, esposa de l'expresident Pasqual Maragall

Diana Garrigosa, l'esposa de l'expresident socialista de la Generalitat Pasqual Maragall, va morir ahir de manera inesperada als 76 anys, segons va confirmar a Efe la Fundació Maragall.

Des que Pasqual Maragall va anunciar, el 20 d'octubre del 2007, que patia Alzheimer, Diana Garrigosa s'havia dedicat a tenir cura del seu marit, exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat, a qui acompanyava en gairebé totes les seves aparicions públiques.

Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, Garrigosa ocupava la presidència de la Fundació Pasqual Maragall, l'entitat dedicada a la investigació de l'Alzheimer que va fundar amb el seu marit el 2008.

Garrigosa tenia un màster en Ciències Econòmiques en l'especialitat d'Econometria per la New School for Social Research de Nova York.

A més, va treballar al Centre Ordinador Municipal de l'Ajuntament de Barcelona i va ser professora d'Informàtica a l'escola Aula de Barcelona.