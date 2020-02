Picabaralla entre eurodiputats espanyols a l'Eurocambra per la trobada d'Ábalos amb la vicepresidenta de Veneçuela

El debat de l'Eurocambra d'aquest dimecres sobre la trobada del ministre de Transports, José Luís Ábalos, amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez ha consistit en una picabaralla entre els eurodiputats espanyols sobre el cas. Pràcticament totes les intervencions les han fet membres de partits polítics europeus. El PP, Ciutadans i Vox han denunciat la "violació de les sancions europees" contra el govern veneçolà i han reclamat a la Comissió Europea i el Consell que ho investigui. El PSOE, Podem i els Comuns han criticat que Cs hagi forçat un debat al ple sobre una qüestió que consideren d'àmbit estatal.

L'Alt Representant de la UE, Josep Borrell, ha defensat que són els estats membre els encarregats de vigilar el règim de sancions i ha negat que la CE tingui cap rol en aquest afer.

"Li correspon als estats membre investigar i determinar si s'han violat les sancions", ha assegurat Borrell en la seva intervenció inicial del debat.

L'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha assegurat que la posició de Podemos sobre Veneçuela "embruta la imatge" del govern espanyol. "Han de ser les institucions europees les que investiguin la veritat", ha defensat.

L'eurodiputat de Cs Jordi Cañas ha alertat que el cas afecta "la credibilitat de la política exterior europea" i ha defensat que la CE té el rol de controlar que "els incompliments se sancionin".

La coalició de govern lamenta el debat

L'eurodiputat del PSOE, Javier Moreno Sánchez, ha acusat al PP i Cs "d'irresponsables i deslleials" per voler celebrar el debat. Moreno Sánchez ha defensat que el govern de Pedro Sánchez "està fent tot el possible per trobar una solució" a Veneçuela.

Per la seva banda, l'eurodiputat dels Comuns, Ernest Urtasun, ha defensat que el debat s'hauria d'haver fet al Congrés i no al Parlament Europeu perquè pràcticament no han intervingut eurodiputats d'altres països europeus i la CE no té competències per actuar. "Degradem la imatge de la delegació espanyola en aquesta casa", ha dit, demanant "respecte i responsabilitat" a PP i Cs.