Abbas demana davant l'ONU un «rebuig complet» del pla de pau de Trump

El president palestí, Mahmud Abbas, va demanar ahir davant el Consell de Seguretat de l'ONU un «rebuig complet» del pla de pau per a l'Orient Mitjà presentat pel president estatunidenc, Donald Trump. «Ni aquest pla ni cap de les seves parts haurien de ser considerades com una referència internacional per a negociacions. Aquest és un pla [...] israelianoestatunidenc que busca tancar la qüestió palestina», va defensar en un discurs. Abbas va denunciar que la proposta planteja un Estat palestí inviable, amb un territori fragmentat que va comparar amb un «formatge suís». «Acceptarien vostès això?», va dir als membres del Consell mentre mostrava el mapa plantejat pels EUA. Abbas va insistir que l'anomenat «acord del segle» no pot portar «pau i estabilitat» a l'Orient Mitjà, i els palestins «s'enfrontaran a la seva aplicació sobre el terreny».