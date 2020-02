Els comuns volen un calendari electoral per evitar especulacions

La presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, va reclamar ahir a JxCat que acordi un calendari electoral com més aviat millor i «no ho subordini als seus interessos de partit», a fi d'evitar «especulacions» i que totes les formacions puguin «treballar amb tranquil·litat».

En una roda de premsa al Parlament, Albiach va considerar que la convocatòria electoral hauria de fer-se immediatament després de ser aprovats els Pressupostos i no demorar-ho més, perquè «amb dos socis de Govern que no s'entenen i s'acusen mútuament, no té sentit prolongar la legislatura». «És millor tenir un horitzó clar i que tothom pugui realitzar el seu treball amb major tranquil·litat i sense polèmiques», va insistir l'actual líder dels comuns al Parlament, que va atribuir les «especulacions» i les «fake news» que apareixen sobre unes eleccions catalanes a la tardor «a la manca de concreció» del calendari electoral. «JxCat utilitza aquesta inconcreció a favor seu, per tenir temps per disposar d'un candidat efectiu», va lamentar Albiach per a qui això significa «anteposar els seus interessos partidistes» als de Catalunya.

També va dir que no és que els comuns vulguin «esborrar del mapa» JxCat, sinó que el que sí que volen és «deixar-la fora del Govern, perquè volem que el proper govern sigui progressista i entenem que JxCat no ho és».

Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, Albiach ha afirmat que li sorprèn que la CUP desqualifiqui el suport dels comuns als mateixos.