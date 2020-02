Cs activa el mecanisme perquè el Parlament faci cessar Ribó

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, va anunciar ahir que el seu grup ha activat el mecanisme perquè la cambra cessi Rafael Ribó com a síndic de greuges.

La Llei del síndic de greuges preveu que se'l pugui cessar si així ho acorden tres cinquenes parts del ple, però només calen tres formacions o una tercera part de l'hemicicle per sol·licitar que s'activi el procediment, i Roldán va explicar en una roda de premsa que ja ha parlat amb el PSC-Units, Cat-ECP i el PPC, i «hi ha consens» per «iniciar els tràmits».

La dirigent taronja va detallar que ja han registrat la petició per activar la destitució de Ribó i que segurament s'abordarà a la propera reunió de la mesa.

El mes de desembre passat, Roldán ja va anunciar que sondejaria els socialistes i els populars per tal de cessar Ribó, i ara creu que la iniciativa pot prosperar i fer que el síndic «hagi d'anar per fi al Parlament a donar la cara i explicacions». Cs li retreu tant que digués que un dels «dèficits» de la sanitat pública és el sobrecost de la gent de fora que s'opera a Catalunya, que Roldán considera «declaracions ultranacionalistes», com que pugui estar vinculat amb la trama de corrupció del 3%.

El PSC-Units va registrar ahir una proposta de resolució a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) perquè el Parlament demani al síndic de greuges, Rafael Ribó, que prengui en consideració la renúncia al seu càrrec. Els socialistes qüestionen la seva figura després que hagi estat assenyalat com a destinatari d'obsequis de la trama del 3%.

En el text recorden que el síndic de greuges té la funció de «defensar i protegir els drets i les llibertats constitucionals i estatutàries, supervisar les administracions, els organismes, les empreses i les persones» i que ha de mantenir una actitud «d'equitat» davant els informes que emet, «i ha de ser reconegut per l'ètica de les seves actuacions». També recorden que ha finalitzat el seu mandat sense capacitat de renovació.

D'altra banda, en el text també proposen que la responsabilitat de síndic de greuges sigui exercida pel seu adjunt general fins que la cambra catalana en nomeni un de nou.