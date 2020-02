La defensa de Trapero demana invalidar correus i un testimoni de la Fiscalia

La defensa del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat a l'Audiència Nacional que el tribunal no tingui en compte la declaració que ahir va fer un testimoni de la Guàrdia Civil que no havia signat cap atestat policial i que va fer referència, a preguntes de la fiscalia, a nombrosos cor-reus electrònics no analitzats al jutjat d'instrucció. Les altres defenses també ho van demanar, mentre que el fiscal va dir que tots els correus estan aportats a la causa i és habitual que els atestats siguin elaborats per part de més dels dos agents que els signen.

Tot i així, la fiscalia va admetre que es poden valorar els correus sense tenir en compte el testimoni. De fet, els correus indicarien que Trapero va enviar a la cúpula política d'Interior diversos missatges que teòricament s'havien de restringir a l'àmbit estrictament policial.

Just en acabar l'interrogatori del fiscal, i abans de començar el seu, Tubau va al·legar la vulneració del dret de defensa perquè s'havia preguntat a aquest comandament de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya per uns correus que no consten als informes de la Guàrdia Civil, ni es va preguntar per ells a instrucció o s'esmenten a l'escrit d'acusació de la Fiscalia.