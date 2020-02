El Fianna Fáil obté un escó més que el Sinn Féin a Irlanda, en el recompte final

El recompte final de vots de les eleccions legislatives celebrades dissabte a Irlanda ha conclòs amb el partit Fianna Fáil amb un escó més que el Sinn Féin, després que els resultats parcials avancessin la victòria d'aquest últim. En concret, el Fianna Fáil de Micheál Martin ha obtingut 38 seients, un avantatge estret davant dels 37 assolits pel Sinn Féin de Mary Lou McDonald. No obstant això, el Sinn Féin té un percentatge de vots més alt que el Fianna Fáil, el 24,53% davant del 22,18%, el qual no s'ha traduït en més escons. Fianna Fáil, un dels partits tradicionalment dominants de la política irlandesa juntament amb el Fine Gael, s'ha deixat sis escons respecte als resultats de les eleccions del 2016. Per la seva banda, el Sinn Féin ha incrementat els seus escons en 14 respecte al 2016. En tercer lloc ha quedat el Fine Gael del primer ministre sortint, Leo Varadkar, amb 35 escons.