La jutgessa autoritza el permís de setanta-dues hores a Jordi Cuixart a què es va oposar la Fiscalia

La jutge de vigilància penitenciària ha autoritzat un permís de 72 hores al líder d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, al qual es va oposar la Fiscalia, en concloure que ha tingut una «bona conducta» a la presó i que la seva frase «ho tornaria a fer» es limita a la «mera expressió d'un pensament ideològic/polític». Així ho ha acordat la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalu-nya en un acte, d'aplicació «immediatament executiva» tot i que es pot recórrer, en què rebutja els arguments de la Fiscalia per oposar-se a aquest permís de tres dies a Cuixart, atès que la seva col·laboració en les activitats de la presó és «total» i «encomiable» i que la normativa penitenciària no imposa l'obligació del condemnat a penedir-se'n. L'aval de la jutge de vigilància penitenciària a aquest permís de 72 hores a Cuixart arriba després que el 6 de febrer la junta de tractament de Lledoners, on compleix nou anys de condemna, va acordar permetre sortir de presó de dilluns a divendres -nou hores i mitja al dia-, per anar a treballar, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que requereix de l'autorització ulterior de la magistrada. La Fiscalia, que encara no s'ha pronunciat sobre l'aplicació de l'article 100.2 tant a Cuixart com a l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, s'ha oposat a un permís de 72 hores que Lledoners va proposar prèviament per als Jordis, amb l'argument que no s'han penedit.