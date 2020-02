L'organitzadora del congrés tecnològic es reunirà divendres arran del degoteig de baixes

La GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), mantindrà divendres una reunió amb el seu consell general en ple degoteig de baixes al congrés per culpa del coronavirus, segons han confirmat fonts participants a l'ACN.

A la cita, que ja estava prevista, hi participaran les grans operadores, com Vodafone, Telefónica, Orange o Deutsche Telekom, i l'entorn de les compa-nyies apunta que l'actual situació per culpa de l'epidèmia haurà d'estar a l'ordre del dia.



Descarten un cas

D'altra banda, l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (el Barcelonès) va descartar el coronavirus en el cas d'una dona d'origen xinès que va personar-se ahir al centre sanitari amb febre i problemes respiratoris.

Segons va avançar El Periódico citant fonts policials i sanitàries de l'hospital, es tracta d'una dona que va arribar diumenge passat de la Xina i, després de presentar els esmentats símptomes, va ser aïllada, igual que els pacients que s'esperaven amb ella en una sala d'espera del centre.