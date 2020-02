Més d'una vintena d'empreses cancel·len la participació al Mobile pel coronavirus

El Mobile World Congress del 2020 es desinfla per culpa del coronavirus. Des de diumenge, el degoteig de cancel·lacions a la principal fira de telefonia mòbil del món és constant, i ja són més d'una vintena les empreses que han confirmat que rebutgen venir a Barcelona per «precaució».

La cancel·lació més important fins ara és la d'Ericson, que tenia previst un estand de més de 6.000 metres quadrats al MWC, seguida de la de Sony, LG o la japonesa NTT Docomo. Tampoc serà a Barcelona Cisco, que tenia un estand de 729 metres quadrats previst a la fira. En les últimes hores, també han confirmat que són baixa Facebook, Intel, McAfee o la xinesa Vivo.

També ahir, va anunciar que no assistirà al MWC 2020 la compa-nyia nord-americana Viavi Solutions. L'empresa està especialitzada en l'establiment de xarxes i serveis i seguretat òptica i rendiment. La transnacional creadora d'aplicacions mòbils F5, amb seu a Seattle, tampoc assistirà al congrés, segons especifica un comunicat al qual ha tingut accés l'ACN.

La llista inclou AT&T, LG, Ericsson, Sony, Amazon, NTT Docomo, Nvidia, Gigaset, Ulefone, Umidigi, Amdocs, CoomScope, Panorama Software, Dali Wireless, Interdigital, Iconectiv, Intel, Facebook, Cisco, Accedian, Vivo, Viavi, F5, Telnet i McAfee.

Fins ara, tant l'organització com el Govern han mantingut que el MWC se celebrarà del 24 al 27 de febrer com estava previst. En aquest escenari, divendres es reunirà el consell general de GSMA. Fonts de la GSMA han indicat a l'ACN que no fan «comentaris sobre reunions internes».

D'altra banda, hi ha algunes companyies que reduiran la seva presència o que han cancel·lat alguns dels actes previstos, com ZTE o TCL.

També la noruega Telenor ha confirmat a l'ACN que reduirà la presència de treballadors a la fira, i que està monitorant la situació de prop i no descarta prendre més mesures. Hewlett Packard ha confirmat a l'ACN a través d'un portaveu que està «avaluant la situació arrel dels esdeveniments recents» i que prendran un decisió sobre què fer «en el futur».

En canvi, altres companyies han confirmat la seva participació al Mobile, entre les qual hi ha Xiaomi, que ha assegurat que hi assistirà «segons el previst», tot i que ha reforçat les mesures de prevenció. La també xinesa OPPO també ha indicat en un comunicat que manté els plans de ser a Barcelona.

Fonts de Samsung també han explicat a l'ACN que ara per ara no hi ha canvis en els plans de la marca d'assistir a l'esdeveniment barceloní.

Orange també ha confirmat a l'Agència que manté els plans de cara al Mobile, com Vodafone, que ja està muntant el seu estand, o Seat, que té previst presentar la seva e-scooter. Nokia també està preparant el seu estand a la fira. De la seva banda, Telefónica ha evitat comentar la situació.

D'altra banda, els organismes de les Nacions Unides han decidit batejar el coronavirus de la Xina amb el nom Covid-19, segons va informar ahir el director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la roda de premsa posterior a la reunió que va fer-se a Ginebra (Suïssa) amb experts mundials per avaluar el brot.

«Que tingui un nom és important per evitar-ne l'ús d'altres que poden ser inexactes o estigmatitzants. També ens dona un format estàndard per a futurs brots de coronavirus», va assenyalar.