Oriol Mitjà: «El coronavirus causa alarma perquè és nou, no perquè sigui greu»

Oriol Mitjà, especialista en malalties infeccioses i investigador de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, considera que el coronavirus ha causat alarma perquè és nou i no perquè sigui greu, ja que aquest virus «és molt lleu i no hi ha risc per a tota la població».

En declaracions a l'emissora RAC1, Mitjà, que va aconseguir eradicar la malaltia del pian i actualment està centrat en investigar com fer el mateix amb les malalties de transmissió sexual, va aconsellar ahir que les decisions davant aquesta epidèmia «s'han de prendre en funció dels riscos, no de la por».

L'especialista va apuntar que, si es manté la celebració del Mobile World Congress (MWC), l'organització hauria de posar totes les mesures preventives necessàries, pel que considera que l0esdeveniment hauria de fer un sobreesforç i pagar aquestes mesures profilàctiques.

«No crec que hi hagi una decisió correcta o incorrecta sobre ajornar o no el MWC. Es basarà en el nivell de risc que vols assolir. Si vols risc zero, les mesures de salut pública han de ser molt dràstiques, però les mesures s'han de prendre en funció dels riscos, no de la por», va insistir el metge.

Segons Mitjà, «la infecció pel nou coronavirus és molt lleu. La taxa de letalitat fora de la Xina és del 0,2%. És molt semblant a la grip epidèmica que patim tots els hiverns».

«Crec que no hi ha risc per a tota la població. Els models matemàtics expliquen que el fet que el virus arribi o no aquí depèn del nombre de casos de la Xina i del nombre total de viatges que es facin», va opinar.

Oriol Mitjà també va afirmar que «és poc probable que un cas aparegui aquí. Es poden minimitzar molt els riscos. És possible que si apareix un cas al MWC s'hagin de fer quarantenes. El nostre sistema de salut està preparat per assumir-ho».

L'especialista en infeccions va confirmar que «el control de la febre a l'aeroport no és molt efectiu, perquè una persona pot arribar a l'aeroport i no tenir febre».

«Cal tenir molt clar quin és el risc, explicar-ho molt bé a la població, així com les mesures per controlar-lo, i, sobretot, saber quin risc estàs disposat a assumir», va afirmar el metge especialista Oriol Mitjà.