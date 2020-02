Sánchez defensa la via del «diàleg» amb Catalunya i demana a Casado que faci una «oposició lleial»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la via del "diàleg" i de "l'acord" amb Catalunya en contraposició al posicionament del PP de "continuar amb l'enfrontament". Sánchez ha demanat al president del PP, Pablo Casado, que faci una "oposició útil i lleial a Espanya" i sigui "valent". "No es deixi arrossegar per aquells que volen portar-lo a una deriva extremista", ha dit el cap de l'executiu aquest dimecres a la sessió de control al Congrés.

Sánchez ha allargat la mà a Casado perquè se sumi a la via del "diàleg" i ha acusat el PP d'haver generat la "major fractura social i de convivència a Catalunya i al conjunt" de l'Estat. Per la seva banda, Casado ha acusat Sánchez de no estar respectant l'Estat de dret.