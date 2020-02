Sturgeon sospesa recórrer a la via judicial per fer un referèndum «legal» i «constitucional» a Escòcia

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va defensar ahir que Escòcia celebri aquest any un referèndum «legal, constitucional i legítim» sobre la seva independència del Regne Unit, i no descarta anar als tribunals si el Govern britànic continua rebutjant la seva petició.

«La qüestió de si el Parlament escocès té la capacitat de realitzar un referèndum d'independència legal sense l'acord de Westminster mai no ha estat posada a prova en un tribunal», va esgrimir Sturgeon en una trobada amb la premsa estrangera a la capital britànica.

La líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP) va recalcar que la via judicial no és la seva primera opció, però no la descarta, després que el primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, refusés al gener donar el seu consentiment a una nova consulta, argumentant que Escòcia ja va votar el 2014 a favor de seguir integrada al Regne Unit. Sturgeon, que al desembre va aconseguir 48 dels 59 escons reservats per a circumscripcions escoceses a la Cambra dels Comuns, sosté, però, que la sortida del conjunt del país de la Unió Europea ha canviat les condicions en què es va celebrar aquell plebiscit.

La ministra principal escocesa va descartar «absolutament» qualsevol «referèndum que no sigui legal».