El TC rebutja el recurs contra la decisió del Suprem que va impedir Sànchez assistir al Parlament per ser investit

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per unanimitat el recurs d'empara presentat, entre d'altres per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra la interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que va denegar a Jordi Sànchez la llibertat o un permís penitenciari per assistir a la sessió d'investidura al Parlament com a candidat a la presidència. La interlocutòria de Llarena és del 9 de març del 2018. El tribunal considera que els recurrents no han esgotat la via judicial abans de demanar l'empara al Constitucional, ja que "no van dictar cap mitjà d'impugnació" ni van dirigir cap escrit a Llarena ni a la sala de recursos del Suprem per denunciar la vulneració dels seus drets.

El Constitucional remarca que els recurrents tampoc van formular adhesió al recurs d'apel·lació presentat per Sànchez davant del Suprem.

Els recurrents consideraven que la decisió de Llarena vulnerava el seu dret fonamental a l'exercici de càrrec públic representatiu, perquè com a diputats al Parlament tenien dret a debatre i pronunciar-se amb el seu vot sobre la investidura de Sànchez.