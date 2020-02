Torra intervé al ple per reivindicar la «importància» d'aprovar els pressupostos de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha intervingut al ple del Parlament d'aquest dimecres per advertir de la "importància" d'aprovar els pressupostos catalans d'aquest 2020. Torra ha demanat la paraula abans que el vicepresident, Pere Aragonès, defensés els números aprovats pel Govern i ha alertat que Catalunya "no pot estar més temps sense uns pressupostos actualitzats". "Ho necessita tothom sense excepcions", ha assegurat. Torra ha recordat que l'any passat el seu executiu "no va reeixir" a l'hora de dur al Parlament uns comptes que tinguessin prou suport, però ha celebrat que ara el Govern està "en condicions de tramitar aquests pressupostos".

El president ha reivindicat aquests pressupostos per donar resposta a "organismes i entitats que gestionen els serveis a les persones, les empreses, els pagesos, els autònoms i la gent que vol crear el seu projecte de vida". No obstant això, ha reconegut que "no són ni poden ser mai" els comptes que voldria a causa de l'"insuportable dèficit fiscal" de l'Estat amb la Generalitat i per la manca de compliment en l'execució d'inversions estatals a Catalunya. "No hem de defallir i reclamar a l'Estat justícia, esperit democràtic i, sobretot, compliment dels deutes i compromisos que tenim pendents", ha subratllat.