Zapatero demana «generositat» perquè perduri el diàleg a Catalunya

L'expresident del govern espanyol i exlíder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha fet una crida a "esmerçar-se en generositat" i "fer tot el possible" perquè perduri el diàleg a Catalunya. En un acte del Gremi de Restauració de Barcelona com a pregoner de Santa Eulàlia al Born CCM, Zapatero ha recordat que aquesta taula de diàleg serà "una primera etapa" que "exigirà temps" i ha insistit que parlar "no és una debilitat" ni significa "renunciar". D'altra banda, ha demanat que les taules de diàleg es "multipliquin" a cada racó del país com un reflex de la mesa de negociació entre governs: "De res servirà un procés de diàleg polític si la societat civil catalana no el fa seu".

L'expresident ha dit que el PP "abans o després haurà de decidir si vol ser només oposició o fer-se càrrec del país i participar en la construcció de les sortides dels principals problemes". "Fer querelles, desqualificar i dir que s'han venut a uns o altres és fàcil i ho sap fer tothom", ha advertit Zapatero.

Zapatero ha celebrat que sembla que hi ha un "nou començament amb la paraula diàleg" i que la paraula diàleg és "alleujament davant de tot". "Suposa una actitud d'esperança per a Catalunya i per al conflicte viscut els últims anys", ha afirmat l'expresident del govern espanyol, que lamenta que des de la sentència del Tribunal Constitucional hi ha hagut un "temps de crisi i no alternatives ni solucions".

"El diàleg és la contrasenya de la convivència", ha raonat Zapatero, que creu que s'ha de després d'anys "difícils" ara és temps de "retrobar-se". Així, ha demanat que s'iniciï el diàleg sense prejudicis i amb "generositat". "El temps confirma que Catalunya i Espanya només tenen l'alternativa del diàleg i de l'enteniment, perquè vivim junts i hem de reflexionar i decidir junts", ha continuat en el discurs, on ha remarcat que hi pot haver "contrast i disputa" però sempre fent "tot el possible" per respectar aquestes regles.

Sobre el MWC, Zapatero ha dit que desitja que se celebri, tot i que la decisió correspon a l'organització. També ha dit que tot i aquesta circumstància imprevista i "preocupant" pel risc del coronavirus, l'esdeveniment s'ha de "preservar".